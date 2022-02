Gabriel Medina focou com a influencer Vanessa Lopes, diz colunista

A coluna LeoDias revelou, neste sábado (19), que Gabriel Medina ficou com a tiktoker Vanessa Lopes, de 20 anos, na última sexta-feira (18), em São Paulo, na boate Villa JK.

Bailarina, natural de Recife, Pernambuco, Vanessa lançou sua conta no TikTok em julho de 2019. Além do sucesso no aplicativo das dancinhas, Vanessa também atinge um grande público no Instagram, onde compartilha o seu dia a dia, e tem mais de 9,3 milhões de seguidores.