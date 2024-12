Patrícia Ramos afirma que não ficaria com homem pobre; entenda

A influenciadora Patrícia Ramos afirmou em entrevista à Maya Massafera que não se relacionaria com alguém que não tenha condições de arcar com as despesas do casal. Durante a conversa, Patrícia explicou sua perspectiva e relembrou experiências passadas. Ela, que está prestes a completar um ano de namoro com o jogador de futebol Luiz Fernando Maximiano, detalhou o relacionamento.

“Eu assumi este ano, no dia 12 de junho. Teve pedido e ele quem pediu, claro”, iniciou Patrícia.

Quando Maya Massafera comentou sobre gostar de pedidos formais, Patrícia concordou e completou: “Sou dessas! Para mim tem que pedir e tem que pagar as contas”.

A apresentadora questionou diretamente se Patrícia se relacionaria com alguém sem recursos financeiros, ao que a influenciadora respondeu: “Não. Bomba! Patrícia Ramos assume que não sairia com um cara pobre”.

Patrícia explicou que sua visão foi moldada por experiências em um relacionamento anterior. “Eu vivi tanta coisa no meu antigo relacionamento em relação a isso, sabe. Eu que pagava tudo. E hoje eu me relaciono com uma pessoa que mora fora do Brasil e a gente sempre se encontra em algum lugar do mundo, quando tem folga e as agendas se convergem”, acrescentou a influencer.