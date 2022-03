Paródia de Yarley Ara sobre 'estupro alimentar' supera 4 mi de views

O influencer de humor Yarley Ara não perdeu a oportunidade de tirar sarro do vídeo de Maíra Cardi sobre o conceito de "estupro alimentar" e, em menos de um dia, superou 4 milhões de visualizações no Instagram. O cearense desembarcou em Belém hoje, quinta-feira, 3, para participar de um evento local, onde postou várias fotos experimentando as iguarias locais.

A esposa de Arthur Aguiar, do BBB 22, virou piada na internet, na quarta-feira, 2, após postar um vídeo dramático falando sobre "estupro alimentar", o que, segundo ela, significa forçar outra pessoa a comer. O vídeo começa com uma mão empurrando uma torta doce na marra na boca da coach de emagrecimento.

Yarley não perdeu a piada e fez a própria versão com uma banana, que ele engole rapidinho e declara: "Eu digo sim, Maíra Cuerdi", trocando propositadamente o sobrenome de Maíra. Em 30 minutos, o vídeo atingiu 1 milhão de visualizações e, no final do dia de hoje, quinta-feira, 2, já tinha superado 4 milhões de visualizações.

Visita a Belém

Yarley Ara tomando açaí com peixe frito. (Reprodução Instagram)

O influencer fez uma série de postagens nas redes sociais, hoje, quinta-feira, 2, nas quais mostra a viagem de avião de Fortaleza a Belém, a chegada no aeroporto, onde foi recepcionado por um pequeno grupo de fãs.

Em seguida, ele chega a um restaurante de comidas típicas, onde se delicia com iguarias da gastronomia paraense, como bolinhos de maniçoba e de jambu e açaí com pirarucu frito e farinha. "Quero experimentar isso agora!", disse Yarley.

Em video postado no Stories, ele mostra qye aprendeu a comer açaí na tigela mergulhando o pedaço de peixe frito. "É um Romeu e Julieta?", comenta referindo-se à mistura do sabor salgado com o açaí adocicado. "Eu prefiro só o açaí", acrescenta.

Na sequência, Yarley chega ao hotel onde mostra a cesta que ganhou com mimos do Pará. Ele tira da cesta uma camiseta com a descrição "Égua do calor": "Eu amei essa blusa porque quando eu cheguei aqui, ouvi muito duas palavras: égua e mana!". Em seguida, ele pega uma garrafa de cachaça de jambu e dá uma golada da bebida: "Cachaça babadeira", comenta.

que ele ganhou ao chegar na cidade, inde inclui cachaça e jambu: "cachaça babadeira" diz ele ao dar uma golada na bebida.