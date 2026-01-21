Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

O Liberal
fonte

Lucas Guimarães e Luan Frank estavam curtindo viagem romântica (Reprodução)

O paraense Luan Frank, apontado como affair de Lucas Guimarães, se pronunciou após a revelação do portal LeoDias. Nesta terça-feira (20/1), ele que atua como modelo e ator, teve o seu perfil de um site de acompanhantes no exterior expostos na mídia.

O casal estava curtindo uma viagem em Jericoacoara, no Ceará, mas Luan deixou o local após informação ser divulgada. O destino havia sido escolhido para a comemoração do aniversário do apresentador, celebrado, mas o affair não participará mais da data especial.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Em Belém, Lucas Guimarães curte rock doido e diz: 'tenho tudo a ver com o Pará'
Apresentador está em Belém desde sexta-feira (19) e aproveitou o fim de semana para conhecer as festas da cidade ao lado de Rebeca Lindsay e Manu Bahtidão

image Lucas Guimarães se pronuncia após confissão de ‘chifre’ de Carlinhos Maia
A revelação veio atona após Carlinhos Maia no último domingo (31), durante uma festa do ‘Rancho do Maia’

image Carlinhos Maia revela recaída e comenta reconciliação com ex-marido
“Não prometo que vai ser fácil, mas decidi tentar de novo”, declarou. Entenda!

Luan, que é natural de Tucuruí, é conhecido por ser um celebridade “multitarefa”, que além da atuação, construiu uma carreira sólida como modelo e fotógrafo nas redes sociais, onde acumula mais de 220 mil seguidores.

Ele já atuou em novelas da Globo, como: “Tempo de Amar”, “Orgulho e Paixão”, “Deus Salve o Rei”, “A Dona do Pedaço” e “Órfãos da Terra”.

O rapaz negou qualquer ligação com o anúncio do site de acompanhantes e foi enfático ao rebater as informações: “Isso é mentira! Quem é Lucas Leal? Esse perfil não é meu, esse não sou eu.”

De acordo com a apuração do portal LeoDias, ele já teria atuado como acompanhante de luxo na Europa, além de manter uma conta ativa em uma plataforma de conteúdo adulto com a outra identificação.

O conteúdo íntimo seria comercializado US$ 20, cerca de R$ 107 na conversão atual. 

O pronunciamento acontece em meio às especulações sobre a proximidade entre Luan Frank e Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia, que recentemente passaram a aparecer juntos, inclusive em Belém, durante a gravação de um projeto da Manu Bahtidão. Por conta disso, os rumores de um possível relacionamento surgiram. Até o momento, Lucas não comentou diretamente a polêmica envolvendo o suposto perfil no exterior.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Lucas Guimarães

Luan Frank
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Pretas Gil

21.01.26 10h00

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

MÚSICA

Gamadinho lança 'Eu Tava Certo' e aposta em nova fase após sucesso de 'Instinto'

Single já está disponível nas plataformas de streaming

21.01.26 9h19

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Aline Campos é a primeira eliminada do Big Brother Brasil 26

Participante recebeu 61% dos votos do público e deixou o programa na terça-feira (20)

20.01.26 23h53

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Pretas Gil

21.01.26 10h00

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa terça-feira (20)

Na segunda semana de programa, o público decidiu quem seria eliminado da Casa

21.01.26 9h06

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda