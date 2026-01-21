Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

O paraense Luan Frank, apontado como affair de Lucas Guimarães, se pronunciou após a revelação do portal LeoDias. Nesta terça-feira (20/1), ele que atua como modelo e ator, teve o seu perfil de um site de acompanhantes no exterior expostos na mídia.

O casal estava curtindo uma viagem em Jericoacoara, no Ceará, mas Luan deixou o local após informação ser divulgada. O destino havia sido escolhido para a comemoração do aniversário do apresentador, celebrado, mas o affair não participará mais da data especial.

Luan, que é natural de Tucuruí, é conhecido por ser um celebridade “multitarefa”, que além da atuação, construiu uma carreira sólida como modelo e fotógrafo nas redes sociais, onde acumula mais de 220 mil seguidores.

Ele já atuou em novelas da Globo, como: “Tempo de Amar”, “Orgulho e Paixão”, “Deus Salve o Rei”, “A Dona do Pedaço” e “Órfãos da Terra”.

O rapaz negou qualquer ligação com o anúncio do site de acompanhantes e foi enfático ao rebater as informações: “Isso é mentira! Quem é Lucas Leal? Esse perfil não é meu, esse não sou eu.”

De acordo com a apuração do portal LeoDias, ele já teria atuado como acompanhante de luxo na Europa, além de manter uma conta ativa em uma plataforma de conteúdo adulto com a outra identificação.

O conteúdo íntimo seria comercializado US$ 20, cerca de R$ 107 na conversão atual.

O pronunciamento acontece em meio às especulações sobre a proximidade entre Luan Frank e Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia, que recentemente passaram a aparecer juntos, inclusive em Belém, durante a gravação de um projeto da Manu Bahtidão. Por conta disso, os rumores de um possível relacionamento surgiram. Até o momento, Lucas não comentou diretamente a polêmica envolvendo o suposto perfil no exterior.