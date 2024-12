Oruam, Zé Felipe e MC Tuto lançam single inédito com mistura de funk e sertanejo; ouça

Com cerca de 30 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, Oruam, Zé Felipe e MC Tuto apresentam, pela primeira vez juntos, o single “Oh Garota Quero Você Só Pra Mim”. A colaboração inédita é um lançamento da Mainstreet Records e está disponível desde a última terça-feira (17), em todas as plataformas digitais, com videoclipe no canal oficial da gravadora no YouTube.

VEJA MAIS

A faixa combina funk e sertanejo, estilos que dominam as paradas musicais, e promete ser um dos hits deste verão. “Tamo lançando essa novidade aí para geral nesse fim de ano! Esse feat tá brabo, é para geral relaxar agora que o verão tá chegando. É o batidão do Rio fazendo história mais uma vez, vamos explodir!”, comentou Oruam sobre o lançamento.

O single marca o retorno de Oruam, que não lançava músicas desde “Rolé na Favela de Nave”, sucesso que acumulou mais de 150 milhões de reproduções nos streamings nos últimos dez meses.