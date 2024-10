Rapper Oruam pousa de helicóptero em quadra cheia de crianças e gera tumulto

O rapper Oruam ganhou críticas na web após utilizar um helicóptero para pousar em uma quadra esportiva sem nenhuma segurança, com centenas de crianças no Complexo da Penha (RJ). O artista de 23 anos foi ao local para promover uma ação de Dia das Crianças. No vídeo publicado por ele, a aeronave surge pousando, sem qualquer isolamento, com vários brinquedos infláveis sendo jogados.

VEJA MAIS

Ao publicar registros da ação nas redes, Oruam afirmou que realiza o trabalho que o Estado não faz. Ele pousou na comunidade a bordo de um helicóptero Airbus H125, que pertence ao Heli-Rio Táxi Aéreo. Na filmagem, várias crianças correm em direção à aeronave, na tentativa de alcançar o rapper, mesmo com o helicóptero ainda no ar. Após o artista descer, o piloto decola rapidamente para evitar um acidente na quadra. Veja:

Entenda o problema

O pouso de helicópteros no Brasil, em áreas onde não há heliponto, segue regras estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), além de outras normas locais. Essas regras garantem a segurança das operações de pouso e decolagem, tanto para o helicóptero quanto para as pessoas e estruturas no solo.