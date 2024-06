Oruam presenteia namorada com gato avaliado em R$ 120 mil

Na última quarta-feira (12), o rapper Oruam decidiu presentear sua namorada, Fernanda Valença, de Dia dos Namorados, com um gato avaliado em R$ 120 mil. Filhote da raça Savannah F1, chegará apenas no sábado (15), mas rapper mostrou um vídeo do felino para a amada.

"Fecha o olho. Pode olhar", disse ele, quando colocou o celular na mão da namorada para mostrar o gato. "Mentira. É outro Malandrex", afirmou Fernanda.

Ao revelar a surpresa, Oruam disse que o animal é da mesma linhagem do outro gato da família. "Irmão do Malandrex, irmão mesmo, é filho do pai dele", falou o rapper.

Gato Malandrex (Instagram @oruam)

Oruam vem viralizando nas redes ao mostrar o tamanho que o felino está, visto que é o oriundo do cruzamento de um gato doméstico com um serval africano. Vídeo que circulou amplamente foi um em que o rapper mostrou o rosto ferido após arranhão do gato.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)