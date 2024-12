Nívea Stelmann conta que namoro com ex-jogador foi o seu maior erro: 'Ele foi covarde'

Nívea Stelmann contou alguns detalhes sobre o seu relacionamento com o ex-jogador e atual treinador, Elano, de 43 anos. Durante a sua participação ao podcast "Cara a Tapa", ela contou que este episódio da sua vida foi um dos seus maiores erros e que ela gostaria de apagar. Ela, que tem mais de 30 anos de carreira, revelou que o término foi tão destrutivo que os dois tiveram que envolver até a Justiça.

A atriz de 50 anos contou que o relacionamento iniciou logo após a Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul. À época, Elano defendia a Seleção Brasileira e era um dos destaques da equipe. "Ele pegou meu telefone, mas ainda era casado. Todo mundo só soube da gente em fevereiro, quando ele já estava divorciado. Isso é algo que faço questão de esclarecer. Ele se divorciou no papel, não é mentira", lembra Nívea.

A segunda passagem de Elano pelo Santos aconteceu entre 2011 e 2012 (Reprodução/ Instagram @elanoblumer)

Em fevereiro de 2011, os dois aparecem de mãos dadas num camarote do Carnaval do Rio de Janeiro e foi a partir de então que o relacionamento deles se tornou público e começou a se desenvolver. Os dois chegaram a procurar um apartamento em Santos, litoral de São Paulo, para morarem juntos, já que o jogador estava atuando pelo Santos na época. Apesar do plano, Nívea diz que Elano despareceu da vida da atriz sem dar nenhuma satisfação.

No "Cara a Tapa", Nívea desabafou: "Ele foi covarde, não foi homem. Eu estava apaixonada, queria muito, mas ele decidiu voltar para a mulher, com quem está até hoje. Digno, honesto, tudo bem. Mas não precisava ter sumido da minha vida. Fiquei sem chão, fui vista como a vilã da história, mas não sou essa mulher".

Além disso, ela afirmou que essa história é uma parte da sua vida que ainda causa dor e que se tivesse a oportunidade de apagá-lo, certamente o faria.

