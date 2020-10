Nívea Stelmann buscou terapia para lidar com a fama

A atriz Nívea Stelmann participou de uma live com a terapeuta Celi Naname e relatou ter buscado tratamento para descobrir uma maneira saudável de lidar com a fama.

"O mundo não está pronto para te dar só coisas boas. Tem muita gente para te bater, para te criticar, julgar... E você não precisa ser famosa nem conhecida para isso. Sempre vai ter alguém para falar da sua vida, para te julgar, onde você esteja. Se você viver numa comunidade, a galera da comunidade ali, do bairro, de uma sociedade e de uma cidade (vai julgar). E, se você for uma pessoa como eu, exposta, aí fica muito mais difícil você tomar as rédeas quando não sabe o que fazer, quando não tem a segurança", disse a atriz que está no ar em "Chocolate com pimenta" (Viva).