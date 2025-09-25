Neymar rebate acusações de dependência ao álcool

A equipe de Neymar divulgou nesta quinta-feira (25) uma nota oficial em resposta a alegações de suposto vício envolvendo o jogador. As declarações surgiram após um jornalista publicar vídeo nas redes sociais associando o atleta ao consumo de uísque com energético, uso de narguilé e alteração do horário de sono.

No vídeo, o jornalista afirmou que Neymar, em recuperação de uma lesão muscular na coxa, não estaria apto para voltar aos gramados em 2025. Em resposta, o atacante publicou no Instagram uma foto com a legenda. “Viciado em [energético] Red Bull, esse é bom demais”, disse.

A assessoria classificou as declarações como “levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas” e informou que estão sendo tomadas medidas judiciais, de caráter criminal e civil, contra os responsáveis. O comunicado ressaltou que a disseminação de informações falsas prejudica a imagem do jogador e contribui para a desinformação.

“Esclarecemos que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de ‘apuração’ para divulgar informações falsas, caluniosas e sem fundamento. Tais práticas configuram condutas ilícitas que não serão toleradas”, afirmou a nota da NR Sports, Neymar Sport e Marketing Ltda.