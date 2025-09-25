Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Neymar rebate acusações de dependência ao álcool

Assessoria do jogador classificou declarações como ‘levianas e caluniosas’ após vídeo associar atleta a consumo de uísque com energético e uso de narguilé

O Liberal
fonte

Neymar (Crédito: Franck Fife/AFP / Imagem ilustrativa)

A equipe de Neymar divulgou nesta quinta-feira (25) uma nota oficial em resposta a alegações de suposto vício envolvendo o jogador. As declarações surgiram após um jornalista publicar vídeo nas redes sociais associando o atleta ao consumo de uísque com energético, uso de narguilé e alteração do horário de sono.

VEJA MAIS

image Em evento juntos, Ronaldo diz que confia em Neymar para trazer o Hexa ao Brasil
Fenômeno diz que camisa 10 será peça-chave para o Hexa e elogia sua trajetória

image Neymar 'corneta' Raphinha em 5º na Bola de Ouro: 'Sacanagem demais'
O comentário de Neymar foi feito em postagem do amigo e influenciador Eduardo Semblano

image Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca sobre ligação a Neymar e diz que já foi desrespeitada
Bruna nega versão de Virginia sobre orientação para falar diretamente com ela

No vídeo, o jornalista afirmou que Neymar, em recuperação de uma lesão muscular na coxa, não estaria apto para voltar aos gramados em 2025. Em resposta, o atacante publicou no Instagram uma foto com a legenda.  “Viciado em [energético] Red Bull, esse é bom demais”, disse. 

A assessoria classificou as declarações como “levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas” e informou que estão sendo tomadas medidas judiciais, de caráter criminal e civil, contra os responsáveis. O comunicado ressaltou que a disseminação de informações falsas prejudica a imagem do jogador e contribui para a desinformação.

“Esclarecemos que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de ‘apuração’ para divulgar informações falsas, caluniosas e sem fundamento. Tais práticas configuram condutas ilícitas que não serão toleradas”, afirmou a nota da NR Sports, Neymar Sport e Marketing Ltda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

Banda paraense apresenta seu primeiro álbum no Studio Pub com participação especial da Junoplast Cave

25.09.25 22h35

ROCK DOIDO

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

25.09.25 20h05

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

CULTURA

VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

24.09.25 19h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

DOCUMENTÁRIO

'Somente a Verdade' abre arquivos de casos de polícia no Pará e escritor define: 'Maravilhoso'

Primeiro episódio da série documental do Grupo Liberal trouxe detalhes da rebelião que marcou o fim da trajetória de 'Ninja' e o fechamento do presídio São José

26.09.25 0h08

Novela turca

Novelas turcas: conheça pontos turísticos da Turquia que estão nas dizis

As novelas turcas têm servido para difundir a cultura do país

04.06.25 19h00

Amor Inesperado

Novela turca 'Novamente Apaixonados': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida como 'Amor de Novo' e 'Aşk Yeniden'

31.03.25 16h00

Série

El Turco: conheça a lenda italiana real que inspirou a série de Can Yaman no Globoplay

Conheça a história do soldado otomano que se tornou herói na vila de Moena, no norte da Itália

26.03.25 15h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda