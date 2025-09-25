Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos e é hospitalizada

A gravação do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, realizada na noite de quinta-feira (25), foi marcada por um susto envolvendo a competidora Gracyanne Barbosa.

A musa fitness se lesionou durante a apresentação de lambada, ritmo escolhido para a disputa da semana. Mesmo com a dor, Gracyanne conseguiu concluir a coreografia e retornar ao palco, mas logo em seguida passou a sentir fortes dores no joelho.

Encaminhamento ao hospital

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a participante precisou ser levada ao hospital, onde realizou uma ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão.

Até o momento, Gracyanne segue aguardando o resultado dos exames. O estado de saúde da competidora deve ser atualizado nos próximos dias.