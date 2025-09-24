Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Em evento juntos, Ronaldo diz que confia em Neymar para trazer o Hexa ao Brasil

Fenômeno diz que camisa 10 será peça-chave para o Hexa e elogia sua trajetória

Hannah Franco
fonte

Ronaldo e Neymar (Divulgação Mercado Livre)

Durante sua participação no Mercado Livre Experience 2025, Ronaldo Fenômeno exaltou Neymar Jr. e afirmou que o craque do Santos será o grande nome da Seleção Brasileira na busca pelo título da Copa do Mundo de 2026. No palco Conexões que Inspiram, os dois astros do futebol brasileiro falaram sobre amizade, carreira e expectativas para o futuro. Ronaldo lembrou com carinho dos momentos em que dividiu o campo com Neymar.

“Nós jogamos um jogo juntos, que foi a minha despedida no Pacaembu. Ele tentou de todos os jeitos que eu fizesse gol, mas eu estava, por incrível que pareça, mais pesado do que estou agora. E não consegui fazer o último gol da minha carreira jogando com ele. Teria sido uma honra”, contou.

O ex-camisa 9 também destacou a evolução do atacante ao longo dos anos. “Ele começou voando, e foi um prazer incrível ter visto o início desse fenômeno que o Neymar construiu e ainda está construindo. Tenho certeza que ele vai ficar 100% para a Copa do Mundo e vai ser o nosso grande nome e responsável por trazer o nosso êxito”, completou.

Atualmente, Neymar se recupera de uma lesão na coxa e ficou fora da lista de convocados de Carlo Ancelotti para as Eliminatórias Sul-Americanas. Ele ainda pode voltar aos gramados entre o final de outubro e o início de novembro, pouco antes da convocação para os amistosos da Data Fifa, marcada para 1º de novembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando'

Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor

24.09.25 18h54

Futebol

Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita'

O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA

24.09.25 18h32

SÉRIE B

Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna

Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C

24.09.25 16h39

Futebol

Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão

Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém.

24.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento

Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos

24.09.25 11h04

PÓS-DERROTA

Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer'

Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão

23.09.25 23h01

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

24.09.25 7h00

É MELHOR IR SE PREPARANDO...

Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B?

Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão.

23.09.25 21h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda