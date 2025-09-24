Em evento juntos, Ronaldo diz que confia em Neymar para trazer o Hexa ao Brasil

Durante sua participação no Mercado Livre Experience 2025, Ronaldo Fenômeno exaltou Neymar Jr. e afirmou que o craque do Santos será o grande nome da Seleção Brasileira na busca pelo título da Copa do Mundo de 2026. No palco Conexões que Inspiram, os dois astros do futebol brasileiro falaram sobre amizade, carreira e expectativas para o futuro. Ronaldo lembrou com carinho dos momentos em que dividiu o campo com Neymar.

“Nós jogamos um jogo juntos, que foi a minha despedida no Pacaembu. Ele tentou de todos os jeitos que eu fizesse gol, mas eu estava, por incrível que pareça, mais pesado do que estou agora. E não consegui fazer o último gol da minha carreira jogando com ele. Teria sido uma honra”, contou.

O ex-camisa 9 também destacou a evolução do atacante ao longo dos anos. “Ele começou voando, e foi um prazer incrível ter visto o início desse fenômeno que o Neymar construiu e ainda está construindo. Tenho certeza que ele vai ficar 100% para a Copa do Mundo e vai ser o nosso grande nome e responsável por trazer o nosso êxito”, completou.

Atualmente, Neymar se recupera de uma lesão na coxa e ficou fora da lista de convocados de Carlo Ancelotti para as Eliminatórias Sul-Americanas. Ele ainda pode voltar aos gramados entre o final de outubro e o início de novembro, pouco antes da convocação para os amistosos da Data Fifa, marcada para 1º de novembro.