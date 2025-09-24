Em evento juntos, Ronaldo diz que confia em Neymar para trazer o Hexa ao Brasil Fenômeno diz que camisa 10 será peça-chave para o Hexa e elogia sua trajetória Hannah Franco 24.09.25 13h36 Ronaldo e Neymar (Divulgação Mercado Livre) Durante sua participação no Mercado Livre Experience 2025, Ronaldo Fenômeno exaltou Neymar Jr. e afirmou que o craque do Santos será o grande nome da Seleção Brasileira na busca pelo título da Copa do Mundo de 2026. No palco Conexões que Inspiram, os dois astros do futebol brasileiro falaram sobre amizade, carreira e expectativas para o futuro. Ronaldo lembrou com carinho dos momentos em que dividiu o campo com Neymar. “Nós jogamos um jogo juntos, que foi a minha despedida no Pacaembu. Ele tentou de todos os jeitos que eu fizesse gol, mas eu estava, por incrível que pareça, mais pesado do que estou agora. E não consegui fazer o último gol da minha carreira jogando com ele. Teria sido uma honra”, contou. O ex-camisa 9 também destacou a evolução do atacante ao longo dos anos. “Ele começou voando, e foi um prazer incrível ter visto o início desse fenômeno que o Neymar construiu e ainda está construindo. Tenho certeza que ele vai ficar 100% para a Copa do Mundo e vai ser o nosso grande nome e responsável por trazer o nosso êxito”, completou. Atualmente, Neymar se recupera de uma lesão na coxa e ficou fora da lista de convocados de Carlo Ancelotti para as Eliminatórias Sul-Americanas. Ele ainda pode voltar aos gramados entre o final de outubro e o início de novembro, pouco antes da convocação para os amistosos da Data Fifa, marcada para 1º de novembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 Futebol Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém. 24.09.25 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34