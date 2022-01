'Neymar: O Caos Perfeito': veja sobre o que trata a série e onde assistir

O dia promete ser de agitação para quem é fã de Neymar. O craque já pediu aos seguidores que acompanhem a sua série: "Neymar: O Caos Perfeito", que será lançada nesta terça-feira (25). Juntando várias áreas da vida do jogador, o documentário promete mostrar detalhes extra campo e que vão além do futebol, sempre partindo do questionamento se o camisa 10 da seleção é um herói ou vilão. Ficou curioso? veja sobre o que é a produção e onde assistir:

Sobre o que é a série?

Dirigido por David Charles Rodrigues, norte americano, o documentário possui três episódios que duram entre 50 e 60 minutos e mostram os bastidores da vida de Neymar. Também terá depoimentos de colegas de clube, como Messi, Mbappé e até exs companheiros de equipe, como Luis Suárez e o ex craque David Beckham.

Quais as polêmicas que serão citadas?

Vários assuntos polêmicos serão abordados, como o caso com a modelo Najila Trindade, em 2019, e os conflitos familiares com o pai. Também há comentários sobre a fama de cai cai, as críticas dos torcedores da seleção e do PSG, os memes e a copa do mundo. Todas essas questões poderão ser vistas por um novo ângulo, diferente do que foi noticiado pela mídia mundial.

Quais os outros convidados?

Para expor uma visão ampla sobre a carreira de Neymar, alguns jornalistas foram chamados para tentar representar aqueles que temem pela decadência do jogador. A construção do possível herói ou vilão do futebol brasileiro é um convite tanto para os que apoiam, como para os que criticam o atleta.

Onde assistir?

A série documental "Neymar: O Caos Perfeito", lançada nesta terça-feira (25), está disponível na NetFlix. Para assistir aos três episódios é necessário ter assinatura no canal de streaming.

