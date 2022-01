Casimiro bate recorde de acessos simultâneos, em live, reagindo à série 'Neymar: O caos perfeito'

O jornalista e streamer, Casimiro definiu um novo recorde de espectadores em uma live da Twitch, nesta segunda-feira (24), enquanto assistia ao primeiro episódio da série 'O caos perfeito' que conta a trajetória de Neymar. Foram 540 mil acessos simultâneos para acompanhar as reações de Cazé.

Neymar também esteve presente, conversando por voz, na live do Cazé. O craque da Seleção Brasileira e do PSG, comentou sobre o privilégio do streamer em ver, na pré-estreia, o documentário que estará disponível para o público nesta terça-feira (25), na Netflix.

- Estrou muito feliz e emocionado de estar saindo o documentário e você é o primeiro, né. Que moral que você tá, hein? - disse Neymar.

Aproveitando o momento, Casimiro também perguntou ao camisa 10 do PSG como ele se sentiu com o documentário.

- Me emocionei bastante. Porque você vai relembrando tudo o que você já passou para chegar até aqui e conquistar isso, minha história ser mostrada para todo mundo - afirmou o craque.

Quando questionado sobre o que esperava que soubessem ao assistir seu documentário, Neymar falou:

- Tenho os meus erros, já errei bastante, e o documentário vai falar de todos os meus erros, tudo o que já aconteceu na minha carreira. Já acertei e já errei. Sou ser humano, não sou super herói - afirmou o jogador.

Além de bater o recorde da Twitch, que era de 511 mil espectadores, que pertencia ao jogador e influencer Gabriel 'Brak', a live bateu o recorde do próprio Casimiro, que antes de alcançar os 540 mil acessos, tinha como marca 132 mil internautas.