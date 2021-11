Atacante da Seleção, Neymar lamenta lesão no tornozelo: 'Voltarei mais forte'

Neymar deu um susto durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Saint-Étienne por 3 a 1, na manhã deste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Francês. O camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no segundo tempo e saiu de campo chorando e carregado pela maca.

Após a partida, Neymar se pronunciou nas redes sociais e já falou sobre estar pensando na recuperação. O camisa 10 do PSG lamentou a nova lesão no tornozelo, que tem atormentado sua carreira nos últimos anos, mas mostrou confiança na recuperação.

- Bora recuperar. Infelizmente esses contratempos fazem parte da vida de um atleta. Agora é o que tem. Levantar a cabeça e vamos que vamos. Voltarei melhor e mais forte - escreveu o camisa 10.

Foi a 17ª lesão de Neymar desde que chegou ao Paris Saint-Germain, em 2017. Recentemente, o atacante brasileiro se recuperou de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda - mesma lesão que sofreu em fevereiro deste ano e em outubro de 2020.

O PSG venceu o Saint-Étienne por 3 a 1, chegou aos 40 pontos e se manteve na liderança isolada do Campeonato Francês. O time parisiense volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Nice, às 17h, no Parque dos Príncipes.