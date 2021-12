Lewandowski é eleito melhor jogador por jornal inglês; Neymar e Vini Jr. são os melhores brasileiros

Em sua tradicional votação anual, o jornal “The Guardian”, da Inglaterra, elegeu os 100 melhores jogadores do ano de 2021. O grande vencedor foi o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, que repetiu o feito de 2020, quando também ficou em primeiro.

Vencedor da Bola de Ouro, o argentino Lionel Messi, agora no Paris Saint-Germain, ficou em segundo, repetindo também o que aconteceu no ano passado. Fechando o pódio, o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, aparece em terceiro.

O português Cristiano Ronaldo, que ficou em terceiro no último ano, caiu para oitavo lugar em 2021, atrás de Karim Benzema (4º), Jorginho (5º), Kylian Mbappé (6º) e Erling Haaland (7º). N'Golo Kanté (9º) e Kevin De Bruyne (10º) fecham a lista dos dez melhores.

O top-10 deste ano não tem nenhum brasileiro, diferentemente do que aconteceu em 2020, quando Neymar ficou em nono lugar. Desta vez, o craque do PSG e da Seleção Brasileira aparece em 13º. O segundo melhor brasileiro é Vini Jr., do Real Madrid, em 31º.E MAIS:

Sobre o camisa 10, o jornal justificou a queda de posição com as recorrentes lesões, que atrapalharam seu rendimento. Ao todo, Neymar fez 34 partidas, marcou 23 gols, mas 12 foram de pênalti. Em relação a Vini, sua evolução foi destacada: “Agora ele pode muito bem ser o melhor jogador da La Liga. Elétrico, decisivo e calmo na frente do gol”, disse o jornal.

Outros sete brasileiros aparecem ainda na lista: Marquinhos (44º), do PSG; Thiago Silva (58º), do Chelsea; Alisson (67º); Casemiro (67º), do Real Madrid; Ederson (75º), do Manchester City; Roberto Firmino (80ª), do Liverpool; e Fabinho (100º), do Liverpool.



A lista produzida pelo “The Guardian” conta com importantes nomes do futebol, como treinadores e ex-jogadores, além de jornalistas. No Brasil, Luiz Felipe Scolari, Roque Jr., Juan e Grafite são as personalidades que representaram o esporte, bem como os jornalistas Paulo Vinícius Coelho, Renata Mendonça e Mauro Cezar Pereira.