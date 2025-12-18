Capa Jornal Amazônia
Neta de Elvis Presley é mãe biológica de filho de John Travolta, diz revista internacional

Riley Keough teria fornecido óvulos para gerar Ben, filho do ator com Kelly Preston. Priscilla Presley, ex-esposa do Rei do Rock, nega as informações contidas no documento obtido pela People

Lívia Ximenes
fonte

Riley Keough teria fornecido os óvulos para gerar Ben, fruto do relacionamento de John Travolta com Kelly Preston (Reprodução)

A atriz Riley Keough, neta de Elvis Presley, é a mãe biológica de um dos filhos do ator John Travolta, segundo documento judicial obtido pela revista internacional People. O material é parte de um processo movido pela ex-sócia de Priscilla Presley, Brigitte Kruse. Priscilla, ex-esposa de Elvis e avó de Riley, nega a informação.

Brigitte afirma que Ben, atualmente com 15 anos, foi gerado com óvulos fornecidos por Riley. O adolescente é fruto do relacionamento de John com Kelly Preston, esposa falecida do ator. O processo movido pela ex-sócia de Priscilla é contra Navarone Garcia, filho da ex-esposa de Elvis, devido a uma quebra de contrato.

De acordo com o documento, Riley recebeu um carro antigo da Jaguar e um pagamento entre US$ 10 mil e US$ 20 mil. Imagens de notas e trocas de mensagens de texto, em que Ben é chamado de “lindo bisneto” de Priscilla Presley, foram anexadas ao processo. Conforme Brigitte, Kelly tinha dificuldade para engravidar e, por isso, o casal recorreu à neta de Elvis.

A equipe de Priscilla, ao TMZ, negou o parentesco com o filho de John Travolta e classificou as alegações de Brigitte como “ultrajantes”. “Brigitte e seus cúmplices demonstraram que não há limite baixo, nenhuma linha ética que eles não estejam dispostos a cruzar em um esforço para causar ainda mais sofrimento a Priscilla Presley e sua família”, diz a nota.

Riley Keough, de 36 anos, é a filha mais velha de Lisa Marie Presley e primeira neta de Elvis Presley. A atriz ficou conhecida pelo papel na série “Daisy Jones & The Six”, baseada no livro homônimo de Taylor Jenkins Reid.

Palavras-chave

Riley Keough

john travolta

neta de elvis presley é mãe biológica de filho de john travolta
Celebridades
.
