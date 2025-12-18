Neta de Elvis Presley é mãe biológica de filho de John Travolta, diz revista internacional

A atriz Riley Keough, neta de Elvis Presley, é a mãe biológica de um dos filhos do ator John Travolta, segundo documento judicial obtido pela revista internacional People. O material é parte de um processo movido pela ex-sócia de Priscilla Presley, Brigitte Kruse. Priscilla, ex-esposa de Elvis e avó de Riley, nega a informação.

Brigitte afirma que Ben, atualmente com 15 anos, foi gerado com óvulos fornecidos por Riley. O adolescente é fruto do relacionamento de John com Kelly Preston, esposa falecida do ator. O processo movido pela ex-sócia de Priscilla é contra Navarone Garcia, filho da ex-esposa de Elvis, devido a uma quebra de contrato.

De acordo com o documento, Riley recebeu um carro antigo da Jaguar e um pagamento entre US$ 10 mil e US$ 20 mil. Imagens de notas e trocas de mensagens de texto, em que Ben é chamado de “lindo bisneto” de Priscilla Presley, foram anexadas ao processo. Conforme Brigitte, Kelly tinha dificuldade para engravidar e, por isso, o casal recorreu à neta de Elvis.

A equipe de Priscilla, ao TMZ, negou o parentesco com o filho de John Travolta e classificou as alegações de Brigitte como “ultrajantes”. “Brigitte e seus cúmplices demonstraram que não há limite baixo, nenhuma linha ética que eles não estejam dispostos a cruzar em um esforço para causar ainda mais sofrimento a Priscilla Presley e sua família”, diz a nota.

Riley Keough, de 36 anos, é a filha mais velha de Lisa Marie Presley e primeira neta de Elvis Presley. A atriz ficou conhecida pelo papel na série “Daisy Jones & The Six”, baseada no livro homônimo de Taylor Jenkins Reid.