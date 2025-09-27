Capa Jornal Amazônia
Priscilla Presley revela que Elvis cogitou aborto durante gravidez de Lisa Marie

Estadão Conteúdo

Priscilla Presley tinha pouco mais de 20 anos quando engravidou de Lisa Marie Presley, ainda na noite de núpcias com o cantor Elvis. Em Softly, As I Leave You: Life After Elvis, seu novo livro de memórias, ela relata que ficou atordoada com a notícia e que o casal não estava pronto para ter um filho.

"Ele temia o impacto da paternidade em sua carreira. Seus fãs ainda estavam se adaptando ao fato dele ser um homem casado", escreve.

Foram semanas de indecisão até que, segundo Priscilla, Elvis a perguntou se ela queria fazer um aborto. "Disse que apoiaria o que eu quisesse fazer. A enormidade daquilo me atingiu e comecei a chorar", conta.

Priscilla afirma que se recusou prontamente e, depois que Lisa Marie nasceu, ambos se apaixonaram perdidamente por ela. "Não conseguíamos imaginar nossas vidas sem ela".

O casal se separou em 1972, quatro anos depois do nascimento de Lisa Marie. No entanto, Elvis continuaria interessado na vida privada da ex-mulher.

Ciúmes de Elvis Presley

Priscilla escreve que, enquanto namorava Robert Kardashian, pai da influenciadora Kim Kardashian, o cantor teria ficado com ciúmes.

Em 1975, Elvis teria ligado de madrugada para contar como tinha sido um show e ela saiu da cama que dividia com Kardashian para atendê-lo.

"Apesar do nosso divórcio, ele não conseguia entender que eu estava com outra pessoa. Teria ficado furioso se soubesse que Robert estava no meu quarto", conta. "Elvis sempre carregava uma arma carregada, às vezes mais de uma".

Críticas à cientologia

Após a morte de Elvis Presley, em 1977, Priscilla se filiou à Igreja da Cientologia, uma religião que se apoia na ideia de que existem traumas passados que impedem as pessoas de viverem plenamente. E, para lidar com isso, é necessário se desenvolver espiritualmente.

Lisa Marie cresceu neste ambiente que, segundo Priscilla, dificultou sua recuperação do vício em drogas.

Viciada em opioides desde o nascimento das filhas gêmeas, Marie chegou a tomar 80 comprimidos por dia durante o término de um relacionamento com o guitarrista Michael Lockwood.

Priscilla aponta que a filha se afastou da Cientologia e precisava de ajuda profissional para se livrar da doença, porém ainda mantinha algumas das crenças que carregava da igreja. "Incluindo a desconfiança de psicólogos", pontua. "Ela ainda se opunha à terapia, que lhe daria uma potencial válvula de escape para seus sentimentos", escreve.

No fim, Lisa Marie fez reabilitação e em seu livro de memórias "From Here to the Great Unknown", publicado postumamente, ela relata os desafios do processo de recuperação.

Relação com Michael Jackson

Entre maio de 1994 e janeiro de 1996, Lisa Marie Presley foi casada com Michael Jackson. Priscilla alega que o relacionamento da filha com o músico foi uma jogada de marketing para que ele pudesse melhorar sua imagem.

"Ele (Michael Jackson) se casou com ela quando precisava desesperadamente ser retratado como um homem heterossexual desejável", diz. "Eu sabia, no fundo, que Michael não se casaria com Lisa Marie; ele se casaria com a dinastia Presley. O Rei do Pop estava se aliando ao Rei do Rock and Roll", escreveu.

Naquele momento, Jackson enfrentava acusações de abuso sexual infantil. "Acho que foi assim que ele a fisgou. Ela sentiu pena e, naturalmente, acreditou na inocência dele. Ninguém quer acreditar nesse tipo de acusação contra alguém que conhece. Eles começaram a se falar por telefone com frequência, e ela foi gradualmente se envolvendo", afirma Priscilla.

"Michael era um homem manipulador, e acho que ele já estava de olho nela muito antes que ela percebesse", prosseguiu.

Priscilla conta que a filha não lhe deu ouvidos quando expressou suas preocupações sobre os dois terem um filho. "Eu não confiava nos motivos dele. Um filho seria prova de virilidade. E eu não conseguia parar de me perguntar se ele queria ter um neto de Elvis".

De fato, o casal nunca teve filhos e o relacionamento chegou ao fim. "Ela começou a sentir que o casamento era uma armação. Michael não queria ficar com ela; queria ficar com a filha de Elvis Presley. Se quisesse ficar com ela, não teria ficado ausente durante a maior parte do casamento", acrescenta Priscilla.

Palavras-chave

Priscilla Presley

livro

Elvis

aborto
