Nattanzinho atualiza estado de saúde e conta a data que retorna aos palcos

O cantor Nattanzinho, que está afastado dos palcos há quase dois meses, atualizou sobre o seu estado de saúde. O artista precisou tratar um edema nas cordas vocais.

A última apresentação de Nattanzinho foi no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro.

"Estou bastante curado, vamos dizer assim, né? Tive um edema nas costas vocais, passei dois meses parado tratando esse edema e, agora, estou com reabilitação com a fono (fonoaudióloga), fazendo um novo tratamento. E graças a Deus está 99% concluído. Eu recebi alta e já posso voltar aos palcos para fazer show. Eu vou ter que redobrar os cuidados com a fono, mas a gente está voltando com tudo e com novos projetos", explica o músico em entrevista ao DIA.

Nattanzinho esteve em Belém no último dia 23 de dezembro, na ocasião ele trouxe a label Desmanttelo e cantou até o sol raiar, é dessa forma que ele planeja o seu retorno aos palcos: "A gente vai voltar no dia 9 (de março), em Aracaju (Sergipe). É uma nova temporada do Desmanttelo, minha label (festa) que vem invadindo o Brasil".

"Vou cantar horas seguidas para matar a saudade. Vocês não tem a noção de como é ficar dentro de um quarto por dois meses, vendo todos os meus amigos no Carnaval e fazendo shows. Eu não pude estar lá, mas quando voltar pode ter certeza que vou aproveitar cada minuto, cada show, porque eu estou com uma saudade gigante dos meus fãs e de cantar para eles", antecipa.

"Temos várias novidades, como o DVD novo que está chegando. Não posso falar onde vai ser ainda, vou deixar vocês adivinharem", brinca o cantor, acrescentando mais surpresas.