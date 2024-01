Nattan anuncia pausa na carreira por problemas de saúde; entenda o quadro

O cantor Nattan, de 24 anos, anunciou na noite desta segunda-feira (1º) que vai dar uma pausa na carreira por problemas de saúde. O artista revelou, através de um vídeo no Instagram, que descobriu uma bactéria no estômago e que o tratamento vem prejudicando sua voz. O comunicado publicado no perfil oficial do cantor informou que o afastamento dos palcos é "recomendação médica e fonoaudiológica".

Segundo Nattan, a infecção pela bactéria Helicobacter pylori (H. pylori) foi diagnosticada há cerca de três meses. O tratamento com antibióticos, no entanto, provocou um quadro de refluxo gastroesofágico, que é o retorno do conteúdo ácido do estômago para o esôfago.

O refluxo teria causado um edema nas cordas vocais do cantor, o que o deixou com forte rouquidão e afonia. "A consequência desse quadro é uma forte rouquidão e afonia em casos de grande esforço por longo tempo", disse a nota. "A pausa é necessária para plena recuperação. Nattan agradece o entendimento e o acolhimento que o momento requer e, em breve, voltará aos palcos com toda sua energia", finaliza.

VEJA MAIS

O que é a H. pylori?

A H. pylori é uma bactéria comum encontrada no estômago de cerca de metade da população mundial. Ela pode causar uma série de problemas de saúde, incluindo indigestão, gastrite, úlcera e, em casos mais graves, câncer de estômago.

A bactéria é transmitida por meio de água e alimentos contaminados, além do contato com fezes ou saliva de indivíduos infectados.

Quais são os sintomas da H. pylori?

Os principais sintomas da infecção pela H. pylori são:

Dor no estômago ou no intestino;

Diminuição no apetite;

Sensação de queimação na barriga;

Náuseas e vômitos;

Sensação de estufamento;

Arrotos com frequência;

Presença de sangue nas fezes e

Emagrecimento inesperado ou progressivo.

Como é o tratamento da H. pylori?

O tratamento para a H. pylori envolve o uso de antibióticos por até duas semanas, além de outros medicamentos para reduzir a acidez estomacal. Toda medicação deve ser feita sob prescrição médica.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)