Nasce Luna, filha da influencer Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração

Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, compartilhou imagens do nascimento de sua primogênita Luna. Na postagem, feita nesta quarta-feira (7), em seu perfil oficial no Instagram, a nova mamãe aparece juntamente com o pai da bebê, o surfista Gabriel Farias, alguns momentos após o parto, ainda na sala de cirurgia, com a pequena sobre o colo.

Luna nasceu com três quilos e cheia de saúde. Nas redes sociais, os pais celebraram a chegada da herdeira: "Como um Presente enviado do céu… Luna ❤️".

VEJA MAIS

Já nos Stories do perfil de Gabriel Farias, os seguidores puderam conferir diversos vídeos com fotos do nascimento de Luna. "Que orgulho de você, meu amor. Eu tinha certeza que você ia conseguir desde o início. Te amo mais que tudo nesse mundo!!! Papai do Céu fez tudo perfeito e você foi exatamente como eu acreditava que seria", escreveu ao compartilhar uma imagem do parto.

Ao longo do dia, os internautas desconfiaram do nascimento, já que Mirella e Gabriel, assíduos nas plataformas digitais, estavam sumidos das redes sociais.

Luna é a primeira filha de Mirella e Gabriel, que se casaram em setembro de 2021.