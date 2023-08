Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, revela sexo do primeiro bebê em live

Mirella Santos, uma das irmãs das Gêmeas Lacração, compartilhou em uma live transmitida nesta quarta-feira (23), em seu perfil no Instagram, alguns momentos do seu Chá de Bebê. Casada com o surfista Gabriel Farias, eles esperam pelo primeiro filho.

O casal descobriu que terá uma menina e já aproveitou para revelar o nome. A pequena se chamará Luna.

No momento da revelação, quase um milhão de pessoas assistiam a live.

Mirella anunciou sua gravidez em julho e disse estar realizando o sonho da maternidade.