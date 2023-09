MC Loma celebra aniversário de um ano da filha

MC Loma homenageou a filha Melanie nas redes sociais, que completa um ano, neste sábado, 9. A cantora postou fotos que mostram a gravidez, o parto e o desenvolvimento da criança. O post acompanha um texto emocionado sobre a filha. Ela relembrou a descoberta da gravidez e disse que, depois desse dia, nunca mais se sentiu ou esteve sozinha.

"Antes de você existir na minha vida, eu sempre orava e pedia a Deus alguém pra amar incondicionalmente, dividir a vida comigo e compartilhar momentos lindos e alegres, mas mal sabia que ele iria me enviar um anjo", escreveu.

"Você cura e restaura todo o meu coração, quando eu peço um abraço pra você e você vem bem pequenininha com a maior felicidade do mundo, mesmo não entendendo nada e me abraça, meu mundo para e eu me sinto protegida, amada", continuou.

"Você me tirou de uma escuridão, trouxe cor para o meu mundo, me fez enxergar a vida com outros olhos. Você é a razão da minha felicidade e da minha vida, sou grata a Deus por ter me concedido você, você é minha melhor versão", disse Loma.



"Feliz aniversário que você possa ser e conquistar tudo aquilo que vc quiser, que todos os anjos da guarda lhe guiem e lhe protejam pra todo sempre. Que papai do céu estenda a mão na sua vidinha e lhe encha de felicidade, saúde e bondade. Você é uma menina de muita luz e de um coração bondoso demais, tenho certeza disso! Quem tem você na vida, tem tudo!! Nossa família tem sorte", completou a artista.