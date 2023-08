Ator Alejandro Claveaux se declara no aniversário do namorado: 'Te amo'

Alejandro Claveaux fez uma declaração pública de amor para o namorado, o jornalista e assessor de imprensa Rafael Barcellos, que está fazendo aniversário nesta quarta-feira, 2. "Hoje é o dia desse meu brother. Melhor parceiro de viagens e conchinhas. Melhor coisa que tem é dividir a vida com você! Feliz Cumple! Te amo!", escreveu o ator em um post feito no Instagram com fotos românticas dos dois.

Vale destacar que recentemente, o casal fez uma viagem romântica pela Europa. Na ocasião, o ator compartilhou registros curtindo Ibiza, na Espanha, e também posou nu em uma praia de lá.

Alejandro Claveaux e Rafael Barcellos estão juntos há pelo menos um ano. Em agosto do ano passado, durante o lançamento da série "Rensga hits", do Globoplay, na qual vivia um cantor sertanejo gay, o ator falou sobre seu namoro com o jornalista. Na ocasião, ele disse que preferia manter o relacionamento na discrição. Nos últimos tempos, no entanto, Alejandro tem postado vários registros na companhia de Rafael.

