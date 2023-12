Apaixonados, Mirella e Dynho compartilham primeiras fotos de Serena: 'Coisa mais linda'

Mirella e Dynho compartilharam as primeiras fotos de Serena, primeira filha do casal. A bebê nasceu na última terça-feira, 26. A funkeira entrou em trabalho de parto no domingo, Mirella tentou ter um parto normal, mas teve que fazer uma cesária.

"Bem-vinda Serena! Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande, e logo logo estará no quarto com a gente! Te amamos!", escreveram em uma publicação conjunta no Instagram.