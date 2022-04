Nasce filha de Fabíola Gadelha: ‘Chegou a hora! Vem Yarin!’

Nesta segunda-feira (18/04), a jornalista Fabíola Gadelha anunciou o nascimento de sua terceira filha, Yarin. A bebê é fruto do casamento de Fabíola com Bruno Amaral. Nas redes sociais, a comunicóloga publicou uma foto ao lado do marido antes de ir para a maternidade.

Na legenda, a jornalista escreveu: “Chegou a hora!! Vem Yarin!!! Gratidão e felicidade definem a família Gadelha Amaral! Muito obrigada desde já por todo o carinho e apoio que venho recebendo de vocês!”.

Já no Stories, a jornalista publicou fotos e vídeos aos seguidores mostrando os momentos antes e depois do nascimento da terceira filha. Confira:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)