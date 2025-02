Namorada de Kanye West aparece com traje ousado no tapete vermelho do Grammy e viraliza

Bianca Censori, namorada de Kanye West, criou grande alvoroço no tapete vermelho do Grammy 2025 ao aparecer nua. Durante a entrada na premiação, realizada em Los Angeles no último domingo (2), ela chegou usando um casaco preto, mas surpreendeu a todos ao removê-lo, revelando um vestido feito de um material translúcido que se assemelhava a uma meia-calça.

Sem roupas de baixo, o look deixou suas partes íntimas expostas, surpreendendo a todos. Nas redes sociais, algumas pessoas elogiaram a coragem e estilo extravagante, outros consideraram a escolha inadequada para um evento como o Grammy. Bianca é conhecida por suas aparições ousadas e desafia frequentemente as normas tradicionais da moda.

Kanye West, que acompanhou Bianca no evento, estava concorrendo ao prêmio de Melhor Canção de Rap com sua música "Carnival", mas não levou o troféu para casa. O rapper optou por um visual mais discreto, vestindo-se completamente de preto. A presença do casal no Grammy gerou boatos sobre uma possível expulsão devido à falta de convite, mas informações posteriores indicaram que eles decidiram sair após posarem para fotos.

A escolha de vestuário de Bianca Censori não é novidade; desde que começou o relacionamento com Kanye em 2022, ela tem se destacado por looks que frequentemente atraem a atenção da mídia e do público.

Quem é Bianca Censori?

Bianca Censori é uma arquiteta australiana, nascida e criada em Melbourne, que trabalha para a marca Yeezy, de propriedade de Kanye West, desde 2020. Ela e o cantor foram vistos juntos publicamente pela primeira vez em janeiro de 2023. Em outubro de 2023, o jornal "Daily Mail" mostrou que Kanye e Bianca começaram a se casar em dezembro de 2022, um mês depois do divórcio dele com Kim Kardashian. Após a divulgação das notícias sobre o casamento, o Instagram de Bianca foi desativado. Na época, ela contava com 16 mil seguidores e havia feito 27 postagens, conforme reportado pelo jornal britânico.

