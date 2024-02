Namorada de Duda Nagle curte comentário polêmico e web vê indireta para Sabrina Sato

Nesta segunda-feira, (12), Michele Balsamão, nova namorada de Duda Nagle, deixou um like em um comentário que foi interpretado como uma indireta para Sabrina Sato. A mensagem que dizia que agora Duda estaria com uma pessoa do "mesmo nível" que ele.

"Agora sim, uma mulher do mesmo nível! Dá para ver que tem maturidade e elegância. Parabéns!", escreveu a seguidora.

Após o like na indireta, vários internautas começaram a fazer especulações sobre a curtida deixada por Michele. Outros tantos pediram para que deixassem de comentar sobre a ex de Duda em uma publicação que se trata, na verdade, de seu novo relacionamento.

Duda e Michele assumiram o namoro no sábado, 10, após um spoiler da própria Sabrina Sato. A musa da Gaviões entregou que Duda já estava namorando, em uma entrevista no camarote Bar Brahma, em São Paulo, durante a primeira noite de desfiles do Grupo Especial.

Sabrina e Duda se separaram em março de 2023, após 7 anos juntos.