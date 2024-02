Quem é Michele Balsamão, a nova namorada de Duda Nagle

Duda Nagle compartilhou fotos, no sábado (10), assumindo o relacionamento com sua nova namorada, Michele Balsamão Morais.

“Momentos simples, belas memórias”, escreveu o ator e ex-marido de Sabrina Sato em publicação feita em sua conta oficial do Instagram.

Quem é Michele?

Michele Balsamão se descreve como ativista pelo fim da violência contra as mulheres. Nas redes sociais, Michele também usa o engajamento para compartilhar sua rotina de treinos e momentos do seu dia-a-dia como corretora de imóveis. Ela soma mais de 30.000 seguidores no Instagram.

Michele costuma divulgar o projeto Justiceiras, ação que promove o atendimento multidisciplinar online para auxiliar mulheres vítimas de violência.

Além de influenciadora digital, ela também é CEO de uma empresa especializada em gestão de benefícios empresariais.

É a primeira vez que Duda assume um relacionamento publicamente após o fim do casamento com Sabrina Sato, em março de 2023. O ex-relacionamento começou em 2016 e os dois têm uma filha de cinco anos juntos, Zoe.