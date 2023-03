Naldo revela maratona sexual com Moranguinho: '37 vezes por semana'

O cantor Naldo Benny, de 43 anos, e sua esposa, a dançarina Moranguinho, de 41 anos, compartilharam algumas informações sobre a vida íntima durante sua participação no programa Otalab, do Splash, apresentado por Otaviano Costa. Segundo o cantor, o casal faz sexo 37 vezes por semana, em média.

Moranguinho admitiu que o apetite sexual de seu marido é muito intenso e que ele gostaria de fazer sexo "toda hora, em qualquer lugar". No entanto, ela ressaltou que é preciso ter controle e cuidado para não expor a intimidade do casal. "Não é porque não quero, mas pode chegar alguém e não pegar bem", explicou.

Os dois também lembraram de uma ocasião em que passaram uma noite inteira mantendo relações sexuais no hotel em que estavam hospedados. Eles entraram no quarto por volta das 21h e só saíram no dia seguinte, por volta das 15h, sem dormir.