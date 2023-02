Naldo vira piada após sensualizar em vídeo dançando 'Zona de Perigo', de Léo Santana

Naldo Benny decidiu entrar na onda do hit "Zona de Perigo", de Léo Santana, e publicar um vídeo sensualizando ao som da canção nesta quarta-feira (22). A coreografia foi reproduzida por famosos, como Paolla Oliveira, Jojo Todynho e Gracyanne Barbosa, mas na vez de Naldo, os seguidores não perdoaram o rebolado sem camisa do artista e criticaram nos comentários.

"Mais gostoso do que o Leo Santana", "Naldo, o comediante número 1 do Brasil", "Jesus, onde clica para desver?" e "Aí Léo olhou e disse: Cris dançando minha música?", foram alguns dos comentários dos seguidores feitos no perfil de Naldo.

Na legenda, Naldo ainda fez uma provocação de brincadeira com o marido de Lore Improta, afirmando que foi ele quem sugeriu a coreografia a Santana. Em seguida, ele parabeniza o colega por ter chegado ao 11o lugar do top global do Spotify: "Essa música só explodiu porque eu fiz a coreografia, aeee Léo na próxima faz do jeito que te ensinei, hein? Você mudou um pouco do que eu te passei, se faz igual a minha explodia mais ainda (risos). Chora, Léo. Brincadeira meu irmão, parabéns por levar nossa música brasileira para o topo global!".

Outros comentários de reprovação foram: “Esse homem não cansa de passar vergonha. Coitada da Moranguinho”, “Ridículo. Nunca vi mais sem noção” e “Vim atrás dos comentários onde falava que ele é mais gostoso que o Léo. Se manca”.