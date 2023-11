Musa fitness, Juju Salimeni, diz que odeia ir à academia: 'eu nunca gostei'

A apresentadora e influenciadora Juju Salimeni, de 38 anos, abriu o jogo sobre sua dedicação à vida fitness. A musa, que é conhecida por seu corpo sarado, revelou que não gosta de ir à academia e que, na verdade, o faz por disciplina. Juju abriu a caixinha de perguntas no Instagram e contou sobre os desafios de se manter em forma.

"Depois de quanto tempo a gente começa a gostar de ir na academia? Ps: tô indo na força do ódio kkkk", assumiu um seguidor. Juju surpreendeu ao dar uma resposta sincera. "Eu nunca gostei e, com o passar dos anos, fui deixando mais ainda de gostar. Na minha opinião, academia é algo que você vai por disciplina, não por prazer ou por divertimento. Quem que gosta de sofrer levantando peso?? Eu odeio!", disparou a influenciadora.

"Eu gosto do que vejo do espelho, então faço pelo resultado e pela saúde. Nem tudo que a gente faz na vida é prazeroso e a gente gosta. Tem coisa que simplesmente tem que ser feito e ponto", completou.

VEJA MAIS

A influenciadora ainda contou que, para manter o corpo sarado, também precisa cuidar da alimentação, o que também não é uma tarefa fácil. "Sim, muita. Não como nada que tenho vontade. Tô sempre com fome e conto todos os dias para refeição livre da semana. Quando viajo, dou uma soltada e como coisas diferentes, mas no dia a dia não como nada além de arroz, frango, legumes e ovos. É meu estilo de vida e tem que ser assim para chegar no meu objetivo", escreveu.

stories juju salimeni Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)