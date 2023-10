Juju Salimeni publica foto ousada com body cavadíssimo e seguidores elogiam: 'a perfeição em pessoa'

Juju Salimeni, aos 37 anos, encantou seus seguidores ao mostrar seu corpo em forma. A modelo compartilhou uma foto ousada, usando um body preto supercavado e arrancou elogios de seus fãs.

Na legenda da foto, Juju aproveitou o momento para compartilhar uma reflexão sobre sua vida: "Antigamente, eu tinha medo de fechar ciclos, hoje em dia eu amo me afastar de tudo que tira minha paz". Elogios não foram poupados, com comentários como "Essa pode tudo! Zero defeitos", "A mulher é linda" e "A perfeição em pessoa".

Recentemente, ao ser questionada sobre sua "naturalidade", a modelo respondeu de forma irônica: "Amiga, nem planta é natural. Óbvio que eu também não".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com