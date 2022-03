Musa do OnlyFans revela que começou a vender nudes para se livrar de relacionamento abusivo

A musa do OnlyFans Luiza Marcato, de 25 anos, conquistou, nesta semana, a marca das top's 1.8 mais acessadas da plataforma adulta. Hoje, separada e longe dos maus-tratos do ex-marido, a modelo comemora a vitória e relembra o começo da carreira como sexy model.

VEJA MAIS

Luiza começou a vender os nudes há dois anos, quando ainda era casada. Na época, a modelo faturava em torno de R$ 45 mil por mês. Mas tinha que conviver com os abusos psicológicos e agressões verbais e físicas do ex-companheiro, com quem tinha um relacionamento considerado abusivo.

“Foi uma época muito difícil. Ele me batia, me perseguia, me diminuía e ameaçava sempre. E isso era muito frequente, começou bem antes de entrar no OnlyFans”, relata a influencer. Em uma das brigas, a influencer chegou a ser ameaçada pelo ex-marido, que colocou uma faca contra o pescoço dela.

A modelo afirmou que, na época, não sabia identificar que era “abuso”, e por várias vezes, sentiu-se ameaçada a largar o trabalho com os conteúdos adultos, porque o ex-esposo era ciumento. Luíza possui quatro processos contra o ex-marido na Justiça de Santa Catarina, onde o ex-casal morava. As denúncias foram relacionadas à Lei Maria da Penha.

Nova fase

Luiza Marcato (Vida Torres / Edu Graboski / Divulgação)

Longe de relacionamentos tóxicos, Luiza comemora o sucesso que conquistou na plataforma adulta e planeja novas metas, como chegar ao top 1.0 do OnlyFans mundial. Para ela, ingressar na plataforma adulta foi uma forma de conquistar a independência financeira aliada à realização profissional.

“Mais do que me exibir na internet, eu brinco com os homens e mexo com os fetiches deles. (...) O desafio é viralizar e ser criativa todos os dias. Os homens estão cada vez mais exigentes e o mercado está saturado. Eu vivo 24 horas por dia pensando em inovar”, afirma.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)