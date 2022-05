Murilo Huff posta vídeo com Marília Mendonça no Dia das Mães

O ex-marido de Marília Mendonça resolveu presentear os fãs neste domingo, 08. Murilo Huff fez uma homenagem de Dia das Mães para a cantora.

Está é a primeira vez que Léo, filho de Marília e Murilo, passa a data sem a mãe. A cantora morreu em um acidente de avião no ano passado.

O sertanejo reuniu as mulheres de sua família em uma postagem, e entre elas, estava Marília. No vídeo em que ele, a cantora e o Léo, estão na cama assistindo à TV. No carrossel de fotos, ainda tem foto com as duas avós.

"As mamães da minha vida", legendou Murilo.