Mulher joga bebida em Gusttavo Lima, é expulsa de show e cantor manda devolver dinheiro do ingresso

Um dos maiores Réveillons do país não terminou bem no início deste ano. Na madrugada do dia 1º, Gusttavo Lima pediu para que os seguranças retirassem uma mulher durante o seu show realizado em um hotel cinco estrelas de Fortaleza, no Ceará.

A espectadora passou de alguns limites e o embaixador cobrou "respeito" dela. Alguns internautas, que estavam assistindo a atração, confirmaram o ocorrido, alegando que a mulher estava atirando bebida no cantor.

VEJA MAIS

“Tira ou eu vou tirar. Respeito é o mínimo, coleguinha. Respeito não se compra, se adquire... aliás, não se adquire. Respeito você nasce com ele. Por falar em respeito, você não tem respeito", disse o embaixador.

Em um perfil no Instagram, chamado ‘Renato Sertanejeiro’, é possível assistir o momento que tudo ocorreu.

"Ela jogou água no Gusttavo três vezes. Na primeira e na segunda, ele deixou passar e não disse nada. Na terceira vez, ele pediu para retirar ela do show e disse para devolver o dinheiro do ingresso. Sinceramente há comportamentos que não se percebe", relatou uma pessoa chamada Albertina Gouveia, que comentou na publicação do perfil.

No site oficial do evento, o ingresso para as apresentações da virada de ano varia entre R$ 700 e R$ 2500. Além de Gusttavo Lima, no local teve shows de Jonas Esticado, Dubdogz e Bruno & Denner.