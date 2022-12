Gusttavo Lima chega com ‘Embaixador In’

A tour ‘Embaixador In’ do cantor Gusttavo Lima chega em Belém neste sábado (10), com um show no estacionamento do novo Mangueirão. Os portões abrem às 21h.

Com uma estrutura diferenciada, o projeto, que já passou por algumas capitais do Brasil, tem um show repleto de sucessos, com músicas do começo da carreira de Gusttavo Lima até as atuais. Com uma estrutura gigante, o artista mostra o seu trabalho como cantor e compositor.

O artista mineiro é autodidata. Ele toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona. Atualmente são mais de 150 canções assinadas por ele. “Compor é uma das minhas grandes paixões, mas, confesso que ultimamente não tenho me dedicado a isso o quanto gostaria, por falta de tempo mesmo, mas, tenho diversas letras guardadas para serem trabalhadas. Quando me sento para escrever, o amor é a minha inspiração; penso em coisas que já aconteceram comigo, com amigos próximos e até mesmo em histórias que as pessoas me contam ou que passam pela minha cabeça (risos). Com isso, nasceram algumas músicas que pra mim são muito importantes, a exemplo de ‘Inventor dos Amores’, ‘Refém’, ‘Caso Consumado’, ‘Revelação’ e outras”, contou Gusttavo Lima.

Está é a primeira vez que ocorre a tour ‘Embaixador In’ por aqui, o artista já esteve em Belém este ano, mas apresentando outro show, que inclusive, teve lotação máxima. Ele também se apresentou em Salinas. Para este projeto, Gusttavo Lima sempre convida grandes artistas parceiros. Para edição Belém, os cantores Felipe Amorim e Raí Saia Rodada já estão convocados, além de Thiago Costa.

Em 2010, o artista fazia sua primeira apresentação em Belém. “Essa conexão é realmente forte e só tenho mesmo a agradecer a cada um de vocês pelo carinho. Sem sombra de dúvida, posso dizer que todas as vezes que levo meus shows à região, sou recebido com uma energia incrível e isso me motiva demais a querer sempre estar de volta! O meu muito obrigado por tudo o que vocês fazem por mim”, disse o cantor.

“Acredito que a alegria e a energia, como disse, são características bem especiais e marcantes da galera paraense. Estar com vocês é sempre uma festa! Das músicas que não posso deixar de cantar por aí, estão algumas lá do comecinho da carreira, como ‘Balada Boa’ e ‘Gatinha Assanhada’. São hits que os fãs paraenses adoram e, por isso, estão garantidos no repertório”, acrescenta.

O show de amanhã (10), será uma nova experiência entre o público local e Gusttavo Lima. Além de ser em um espaço novo e amplo, que permite comodidade aos presentes, o artista se apresenta em um novo momento, já que ao longo desse ano somou novos sucessos. “O ‘Embaixador In’ é um projeto que estamos apostando bastante. Em resumo, é um evento com uma estrutura diferenciada e, além da minha apresentação, conto com alguns artistas parceiros. Com isso, levamos uma programação bem bacana para o público. Para essa primeira edição em Belém, estamos com um time de primeira, com o Raí Saia Rodada e o Felipe Amorim. Podem ter certeza de que ninguém vai ficar parado”, antecipou o artista.

Este ano, Gusttavo Lima lançou o ‘Buteco Goiânia’, com sete músicas inéditas. O projeto marcou a comemoração dos 33 anos de vida do cantor e foi realizado em uma estrutura nunca vista antes em Goiânia: o palco ostentava 80 metros de largura, 22 de altura e 1.600 metros quadrados de LED.

Ainda este mês, ele vai para alto mar a bordo do navio Costa Firenze. Gusttavo Lima promove o ‘Buteco em Alto Mar’ com Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa, Zé Vaqueiro, Xand Avião, Nattan, É o Tchan, Dubdogz, Jonas Esticado, Bruno & Denner, Júnior Marques e Dendelzinho, além, é claro, do show do anfitrião.

Para 2023, ele se prepara para lançamentos. “O próximo ano promete ser de bastante trabalho, se Deus quiser, mas, também vou conseguir conciliar a agenda para aproveitar melhor o tempo com a minha família. A agenda de shows já está definida e, entre os destaques, temos a estreia do meu bloco oficial em Salvador, que ganhará as ruas do circuito Barra-Ondina na segunda-feira de Carnaval. Além disso, temos produções relacionadas à minha carreira internacional e pretendo fazer ações comemorativas aos 15 anos da minha trajetória na música. Gravei o DVD de 15 anos recentemente no Buteco São Paulo e, bem em breve, vamos colocá-lo no ar. Confesso que estou ansioso demais”, finaliza.

Agende-se

Data: amanhã, 10

Abertura dos portões: 21h

Local: Estacionamento do Mangueirão - Av. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém