Morre Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, aos 66 anos

Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morreu aos 66 anos. A família divulgou a informação nessa segunda-feira (21), por meio da Conquest Music, gravadora do Reino Unido. A causa da morte não foi revelada.

O cantor morreu em casa, em Salisbury, na Inglaterra. Paul Andrews, conhecido como Paul Di’Anno, foi vocalista do Iron Maiden entre 1978 e 1981. Enquanto esteve na banda de heavy metal, o artista lançou os álbuns “Iron Maiden” (1980) e “Killers” (1981).

Os direitos autorais dos dois discos lançados foram vendidos pelo cantor por 50 mil libras, o que lhe causou arrependimento posteriormente. Após sair do grupo, Paul foi substituído pelo atual vocalista, Bruce Dickinson.

O cantor participou de outras bandas, como Gogmagog, Di’Anno’s Battlezone e Rockfellas. Essa última, em atividade entre 2008 e 2010, contava com três brasileiros: Jean Dolabella (ex-Sepultura), Marcão (ex-Charlie Brown Jr.) e Canisso (ex-Raimundos).

Paul passou por problemas de saúde ao longo da vida. Em 2022, o artista foi submetido a três cirurgias no joelho. Anos antes, em 2015, Paul teve uma sepse. Há um tempo o cantor estava em cadeira de rodas.

Confira o comunicado sobre a morte de Paul Di’Anno

“Em nome de sua família, a Conquest Music lamenta confirmar a morte de Paul Andrews, profissionalmente conhecido como Paul Di’Anno. Paul faleceu em sua casa em Salisbury, aos 66 anos.

Nascido em Chingford, leste de Londres, em 17 de maio de 1958, Paul ganhou destaque como vocalista da banda de heavy metal inglesa Iron Maiden entre 1978 e 1981. Ele cantou no álbum de estreia inovador da banda, Iron Maiden, e no influente álbum seguinte, Killers.

Após deixar o Iron Maiden, Paul Di’Anno teve uma longa e intensa carreira musical com a Battlezone e Killers, além de diversas gravações solo e participações especiais. Apesar de enfrentar sérios problemas de saúde nos últimos anos, que o restringiram de se apresentar em uma cadeira de rodas, Paul continuou a entreter seus fãs ao redor do mundo, realizando mais de 100 shows desde 2023.

Seu primeiro álbum retrospectivo de carreira, The Book of the Beast, foi lançado em setembro de 2024 e apresentou destaques de suas gravações desde que deixou o Iron Maiden.

A Conquest Music se orgulha de ter tido Paul Di’Anno em nossa família de artistas e pede a sua legião de fãs que levante um brinde em sua memória.”

