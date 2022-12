Morre a atriz Márcia Manfredini, a Abigail em 'A Grande Família'

A atriz Márcia Manfredini, famosa por interpretar a personagem Abigail em "A Grande Família", da Globo, morreu nesta segunda-feira (5). A causa da morte não foi informada. A artista estava no ar com a série "Família Paraíso", de Leandro Hassum, no Multishow.

Márcia Manfredini também atuou na série "Sandy e Junior", na qual interpretava a Dona Irene, que trabalhava na cantina da escola. Ela também fez participações nas novelas "Êta Mundo Bom!" (2016), "Carinha de Anjo" (2018) e "Deus Salve o Rei" (2018), e no cinema, atuou nos longas "Carrossel, O Filme" (2015), "Eu Sou Brasileiro" (2019), "Sábado" (1994) e "Alô?" (1995).

O falecimento foi confirmado pelo filho da atriz, Nicolas Manfredini, nas redes sociais: "É com imensa dor que comunico que minha mãe encerrou sua missão na Terra. É difícil nesse momento resumir em palavras e até lágrimas a imensidão que foi a sua vida. Em breve daremos mais informações", postou ele.

Amigos lamentaram a morte da atriz nas redes sociais, como o ator Blota Filho: “Minha melhor amiga! Um ser de luz e amor! Sempre rindo de tudo! Ontem [domingo, 4] nos falamos por 2 horas! Você vai fazer muita falta na minha vida! Biiii segue com luz e muita, porque foi luz que você espalhou por aqui!!! Não acredito até agora! Mas Deus sabe o que faz! Gratidão por tudo que passamos, rimos e vivemos nesses 30 anos de união! Te amo, magrela!”, escreveu ele.

O ator Marcelo Médici também lamentou a perda: "Márcia Manfredini, que notícia triste sua partida. Ótima atriz, pessoa de alma tão delicada, vai fazer muita falta".

“Acabei de saber do falecimento da querida Márcia Manfredini. Tão prematuramente… uma tristeza. Aos familiares e amigos, meus sentimentos sinceros. Descanse em paz, querida”, escreveu o ator Kiko Mascarenhas.