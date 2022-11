Morre Marcello Bronstein, médico e marido de Silvia Poppovic

Marcello Bronstein, médico e marido da apresentadora Silvia Poppovic faleceu na manhã desta sexta-feira, 25. Marcello recebeu o diagnóstico de leucemia em 2021 e em julho deste ano a filha do casal Ana, 22 anos, após identificada como compatível fez a doação de medula óssea. Silvia ainda não se pronunciou em seu perfil oficial. No entando, o perfil oficial da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) emitiu um comunicado oficial e nota de pesar.

"Algumas notícias são difíceis demais de dar e nessa sexta-feira a SBEM Nacional se sente com coração partido. Não existe o que dizer que possa ajudar nesse momento, mesmo que a comunidade médica estivesse se preparando para isso. Há algumas semanas, o quadro geral de saúde do Dr. Marcello Bronstein vinha se agravando, mas sempre existia a esperança de recuperação. Com muita tristeza, informamos o falecimento do Dr. Marcello na manhã de hoje depois de muita luta pela vida", começava a nota.

Em outro momento a SBEM estendeu os cumprimentos à família de Marcello. "Recebam Silvia, Ana e demais familiares o carinho, o conforto, o abraço e o reconhecimento da Diretoria da SBEM, do Corpo Editorial dos Archives of Endocrinology and Metabolism e de toda a Endocrinologia Brasileira, por todo o legado deixado", finaliza a nota.

Leia a nota completa no Instagram da SBEM: