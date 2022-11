Christine McVie, vocalista do Fleetwood Mac, morre aos 79 anos

Parentes de Christine McVie, cantora do Fleetwood Mac, confirmaram o falecimento dela para a BBC. Ela é compositora de alguns dos maiores sucessos da banda anglo-americana que acumula mais de 50 anos de trajetória, incluindo os "Say you love me", "Little lies", "Songbird", "Everywhere" e "Don't stop".

Ela entrou para a Flletwood em 1971 após se casar com o baixista da banda, John McVie. E permaneceu no grupo por 28 anos. Ela deu uma pausa em 1998, mas retornou em 2014.

"Em nome da família, é com pesar que informamos sobre a morte de Christine. Ela faleceu pacificamente no hospital esta manhã, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, após uma curta doença. Ela estava na companhia de sua família. Pedimos gentilmente que respeitem a privacidade da família neste momento extremamente doloroso e gostaríamos que todos mantivessem Christine em seus corações e se lembrassem da vida de um ser humano incrível e uma artista reverenciada que era amada universalmente", disse o comunicado divulgado pela família no perfil oficial da artista no Instagram.

A banda também publicou uma nota de pesar no perfil da artista: "Não há palavras para descrever a nossa tristeza pelo falecimento de Christine McVie. Ela foi verdadeiramente única, especial e talentosa além da conta. Ela era a melhor. Ela era a melhor musicista que alguém poderia ter em sua banda e a melhor amiga que alguém poderia ter em sua vida. Tivemos muita dorte de ter uma vida com ela.

Individualmente e juntos, estimamos profundamente Christine e somos gratos pelas memórias incríveis que temos. ela vai fazer muita falta."