Ex-presidente da China Jiang Zemin morre aos 96 anos

Morreu nesta quarta-feira, aos 96 anos, o ex-presidente chinês Jiang Zemin. Segundo a agência oficial de notícias Xinhua, a morte foi em decorrência de leucemia e falência múltipla de órgãos. Ele estava em Xangai, sua cidade natal, e faleceu às 12h13 no horário local (1h13 de Brasília). Por meio de uma carta, o Partido Comunista da China afirmou que a morte de Zemin representa “uma perda incalculável para o nosso partido, nossos militares e nosso povo de todos os grupos étnicos". As informações são do G1 Mundo.

O Partido Comunista descreve o ex-presidente como "nosso amado camarada" e um "líder notável de alto prestígio, um grande marxista, estadista, estrategista militar e diplomata e um lutador comunista de longa data".

Jiang manteve-se discreto na presidência, entre 1993 e 2002, até a morte do então verdadeiro líder do país, Deng Xiaoping, em 1997. Ele presenciou e participou de importantes mudanças históricas na China, como o renascimento de reformas orientadas para o mercado, o retorno de Hong Kong do domínio britânico em 1997 e a entrada de Pequim na Organização Mundial do Comércio em 2001. Deixou o poder em 2002, quando assumiu Hu Jintao, e desistiu de seu último título oficial em 2004, mas continuou sendo uma força nos bastidores da disputa que levou à ascensão do atual presidente Xi Jinping.

Com a morte do ex-presidente, as bandeiras serão hasteadas a meio mastro nas principais sedes do Partido Comunista da China e nos edifícios públicos. Segundo o canal de televisão público CCTV, a ordem emitida pelo comitê que organiza o funeral de Jiang será aplicada a partir desta quarta-feira e até a data do funeral, que ainda não foi anunciada.