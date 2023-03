Miss Grand Pará 2023 será eleita nesta quinta-feira em Belém

A Miss Grand Pará 2023 será eleita na noite desta quinta-feira (30) em um grande concurso no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, em Belém. De várias regiões do Estado, 14 candidatas disputam o título do concurso de beleza mais cobiçado do momento. A vencedora representa o Estado no Miss Grand Brasil, marcado para o dia 10 de junho, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

''Será um concurso lindo e moderno, vamos trazer toda a referência do Miss Grand International, que é hoje o principal concurso de beleza do planeta e o mais assistido no mundo. Mas será uma noite de muitas surpresas também , já que vamos coroar a Miss Pará Mundo 2023 e Miss Pará Terra 2023 também. O Miss Grand Pará é uma boa oportunidade para as meninas que desejem ingressar no mundo miss, pois é o concurso de beleza que mais cresce no Estado e no Brasil", explica o arquiteto Lucas Camisão, coordenador do concurso.

As candidatas estão confinadas no Hotel Atrium, em Belém, onde passam por uma série de provas como ensaios fotográficos, entrevistas com os jurados e desfiles de biquíni, para definir as semifinalistas que serão conhecidas no palco nesta quinta-feira (30). Na noite da grande final, as candidatas desfilarão de biquíni, trajes de gala e defenderão o Discurso da Paz, que vai definir a grande vencedora, com auditoria realizada pelo advogado Arthur Frazão. Como premiação, a Miss Grand Pará 2023 leva uma motocicleta Shineray 0 km, roupas, acessórios, tratamentos estéticos, assessoria pessoal e também vai com todas as despesas pagas representar o Estado no Miss Grand Brasil 2023, no Paraná.

Paraense Shanti Devi vai repassar a coroa

A atual Miss Grand Pará é a advogada paraense, Shanti Devi, que disputou o título nacional em Brasília, Distrito Federal, no final de junho do ano passado, e ficou entre as 10 semifinalistas do concurso. Com 1.74m de altura e 53kg, Shanti Devi é formada em Direito e atua como advogada e modelo na capital paraense. A causa oficial do Miss Grand International é a eliminação de guerras e conflitos através da diplomacia e boa vontade entre as nações.

A vencedora do concurso, internacional ganha US$ 40 mil dólares e reside em Bangkok, Tailândia, durante um ano. Além disso, viaja o mundo para divulgar a diplomacia. A atual vencedora do concurso é a brasileira Isabella Menin, que quebrou um jejum de quase 60 anos sem um importante título de beleza para o País.

Serviço: O Miss Grand Pará 2023 será realizado nesta quinta-feira (23), a partir das 20h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do instagram @missgrandpara