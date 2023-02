Rainha das Rainhas 2023: vencedora mora em Belém, mas tem fortes laços com Santarém

A jovem Monã Rita, de 19 anos, moradora de Belém e estudante de odontologia, foi coroada vencedora do Concurso Rainha das Rainhas na edição número 75. A direção do Iate Clube de Santarém, que inscreveu a candidata, comemorou o título e a escolha de Monã como representante do clube.

O evento aconteceu no último domingo (12) no Hangar, em Belém, e foi realizado pelo grupo Liberal. Monã foi a última a desfilar na passarela e conquistou o concurso com a fantasia "Mulher Serpente".

VEJA MAIS

Em entrevista ao O Liberal, a direção do Iate expressou a emoção da vitória. Segundo o comodoro [presidente] do clube, Eliesio Gama, a escolha de Monã como representante do clube foi natural, pois ela já tem uma história com o clube, frequentando-o quando morou em Santarém. "A Monã já tem uma história com o clube. Ela sempre frequentou o clube no período que ela morou em Santarém. Conhecemos o potencial, garra dela, força de vontade e determinação dela. Conhecemos o potencial, garra, força de vontade e determinação dela", afirmou.

Além disso, Monã já tinha experiência em outros concursos de beleza, vencendo o Miss Pará Teen e o Miss Brasil Teen em 2019 e 2020, respectivamente. "Ela sempre levou a cultura, essência e amor por Santarém nos concursos por onde passou. Então não havia escolha melhor para representar o nosso clube que não fosse ela", destacou o presidente.

A vitória tem uma importância ainda maior para o Iate Clube, que comemorará 50 anos em abril deste ano. O presidente destacou a importância da vitória. "Primeiro, quero agradecer ao Grupo Liberal que organizou esse evento e nos deu total apoio para as candidatas, todas foram brilhantes.Aceitamos esse desafio com muita honra e ficamos muito agradecidos por tudo. Ganhar a edição de um dos concursos de maior importância e repercussão do norte do país, e um dos mais antigos do Brasil, que traz essa tradição, beleza e grande repercussão, o Rainha das Rainhas é imensuravél", enfatizou o presidente.

Fantasia deve ficar em exposição em Santarém

A fantasia usada por Monã Rita, a campeã do Concurso Rainha das Rainhas, será exposta em um shopping de Santarém. A coordenação do clube está organizando a logística para que a fantasia "Mulher Serpente" seja montada e fique em exposição no shopping, antes de ir para o clube.

A vitória de Monã foi recebida com festa em Santarém, cidade que ela representou. O empresário Salvador Santos destacou as raízes fortes de Monã na cidade, além de sua beleza, talento é faixa preta em karatê. "Eu sempre falei para a mãe dela aqui que eu apostava muito nela e que ela seria uma top 10. E agora ela foi coroada com esse evento tão grandioso, a Rainha das Rainhas de Belém do Grupo Liberal. Eu acredito que o próximo passo dela é o Miss Brasil", afirmou.

Já para a autônoma Jane Maria Castro Alves, a vitória de Monã foi merecida. "Ela é linda, também fiquei feliz por ela levar o nome de Santarém e nos representar na disputa", destacou.

A vitória de Monã no Concurso Rainha das Rainhas é um momento de celebração para a jovem e para todos os que acompanharam e apoiaram sua jornada. Sua fantasia "Mulher Serpente" agora será exposta para todos admirarem e celebrarem sua conquista.

O Iate Clube de Santarém tem muitas razões para celebrar, já que, como dito, completará 50 anos em abril deste ano e venceu o concurso Rainha das Rainhas em sua primeira participação das 75 edições do evento. De acordo com o presidente, a intenção é realizar uma grande festa, na qual a diretoria e a Rainha estarão presentes. "Queremos trazer nossa rainha para participar da festa, agradecer pessoalmente aos nossos associados e fazer uma comemoração digna de uma grande rainha", destacou o presidente.

Amor pela carreira de modelo começou em Santarém

A paixão de Monã Rita pelo mundo da modelagem começou em Santarém. De acordo com seu pai, André Carlos Paulo de Oliveira, a jovem morou na cidade entre 2014 e 2019 e tudo começou com uma sessão de fotos comemorativa de seus 15 anos. "A ocasião da comemoração despertou nela e em algumas pessoas ligadas à moda a vontade de participar de outras coisas relacionadas. Ela fez testes em Belém e participou de algumas campanhas, e isso foi só aumentando", afirmou o pai.

As fotos da jovem foram encaminhadas para pessoas que trabalhavam com concursos de miss e, no ano seguinte, ela se tornou Miss Pará. De acordo com o pai, Monã adora o trabalho de modelo e se sente à vontade para fazer poses e experimentar roupas. "A expectativa dela é que, com a visibilidade que está tendo neste reinado, isso ajude bastante a dar visibilidade ao seu trabalho como modelo", contou.