Patrocinadores comemoram realização do Rainha das Rainhas 2023

O Rainha das Rainhas 2023 conta com o patrocínio de grandes empresas paraenses, que veem no evento uma oportunidade de divulgar sua marca e ainda apoiar a cultura paraense. O Centro Universitário Fibra é um dos patrocinadores desta edição e, para o reitor da instituição, Vicente Noronha, o Rainhas é "tradicional no Carnaval de Belém". A faculdade já é parceira do Grupo Liberal na realização do concurso há alguns anos.

"Poder participar e ser parceiro desse evento tão grandioso, para o Centro Universitário Fibra, é muito bom. Estamos juntos há alguns anos como patrocinadores, é um evento que consegue mostrar o talento dos artistas e a eficiência e o envolvimento dos clubes. Esse evento proporcionado pelo Grupo Liberal dá uma badalação muito boa na sociedade paraense. É o maior e melhor evento do Carnaval do Pará", opina.

Sobre as candidatas, Vicente disse que está acompanhando quem são as participantes deste ano, mas não torce por nenhuma em específico. Ele afirma que todas são "merecedoras" e quem ganhar será porque mereceu, de fato.

"São belíssimas candidatas que desfilam, representando seus clubes, que trabalharam com determinação, com profissionais tão qualificados. É um projeto que realmente merece ser reconhecido porque engradece a cultura e a arte do nosso Estado e da Amazônia. Eu acho que é único em todo o Brasil, e que ele possa prosperar por muitos e muitos anos, e esperamos que a Fibra continue junto desse projeto", deseja o reitor da universidade.

Novidade

Outra empresa que está patrocinando o evento, mas pela primeira vez, é a Estação Cosméticos, que ficou, durante o concurso, com um estande produzindo maquiagens em quem estivesse no local e quisesse se embelezar. Camila Martins, representante da empresa, disse que patrocinar o Rainhas é "uma honra".

"Estamos fazendo essa produção das makes com glitter, com brilho, para as mulheres ficarem mais lindas ainda para assistirem ao Rainhas. E está tudo muito lindo, muito produzido, tem tudo a ver com beleza. É a primeira vez que patrocinamos, mas é um sonho antigo da Estação", disse.