Rainha das Rainhas 2023: conheça as superstições e objetos da sorte que as candidatas usarão

Terços, imagem de Nossa Senhora de Nazaré, pedras preciosas e orações são alguns dos itens que as candidatas ao Rainha das Rainhas, as 14 candidatas ao “Rainhas” estão apelando para tudo com a intenção de ter uma noite gloriosa

Depois de semanas de preparação, horas de ensaio com as fantasias, as 14 candidatas do Rainha das Rainhas 2023 vão tentar praticamente de tudo para ficar entre as cinco classificadas no desfile para, com muita garra, conquistar o tão sonhado título de soberana do Carnaval. Afinal, uma ajudinha extra com as famosas superfícies ou colocar amuletos da sorte pendurados nos trajes são sempre bem-vindos. Por isso, O Liberal.com conversou com as participantes do concurso de beleza e descobriu quais são as simpatias ou o que usar para conseguir conquistar o título de “Rainha”:

1- Mayara Samile Corrêa Baia - Cassazum

Para atrair boas energias, Mayara, representante da Associação do do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum), irá levar um artigo religioso para pendurar em seu trajeto carnavalesco.

“Eu vou trazer um terço para deixar na minha fantasia”, afirmou a jovem.

2- Monã Rita Vianna de Oliveira - Iate Clube de Santarém

Monã contou que antes de entrar nas competições de karatê costumava fazer orações. Ela, que é devota de São José, não irá abrir mão da tradição antes de entrar no palco do Hangar para se apresentar.

“A minha mãe sempre passa óleo ungido em mim e sempre mentalizo muito o que eu quero que ocorra no final. Vou colocar a minha Nossa Senhora de Nazaré e um pedaço da corda do Círio ‘pendurados’ na minha fantasia”, revelou a candidata do Iate Clube de Santarém.

3- Adriana dos Santos Pinheiro - Clube do Remo

Adriana Pinheiro, “Rainha do Clube do Remo”, disse que irá desfilar com o cordão que ganhou da avó. Para ela, o objeto fará se sentir mais segura para a apresentação.

“Foi a minha avó que me deu e eu tenho um carinho muito especial por ele. É como se ela tivesse se conectado com ela”, disse a candidata.

4- Danielly Monteiro - CSSA

Danielly, representante do Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A), afirmou que não fará nenhuma simpatia antes de entrar no palco.

“A minha única superstição é a minha fé e acredito no meu Deus”, declarou a candidata.

5- Sabrina Niekelle - Clube dos Advogados

Esse é o primeiro concurso de beleza que Sabrina participa. Ela disse que não possui nenhum “ritual”, mas está orando para tudo dar certo e tem fé que fará uma boa apresentação.

“Minha mãe e o meu pai sempre estão comigo, segurando a minha mãe e acredito que eles sejam os meus amuletos da sorte”, afirmou Sabrina.

6- Ariane Cohen - Pará Clube

A candidata do Pará Clube afirmou que é bastante supersticiosa. Desde a infância, Ariane possui um cordão que foi “achado” pelo pai em um ônibus quando o mesmo trabalhava como cobrador.

“É um cordão de anjinho e ele me dá sorte. Uma vez já perdi ele em Cotijuba (PA), roubaram a casa e não cagaram o ‘anjinho’. Depois conseguiram me entregar. Ele me acompanha sempre e quando estava com ele já me livrei de muita coisa ruim”, declarou a candidata.

7- Ana Barbosa - Tênis Clube

Ana Barbosa, representante do Tênis Clube Pará, contou que seu “maior amuleto” é a oração da mãe. “Antes de entrar no palco, com certeza, eu vou pedir para ela orar em mim e na minha fantasia”, afirmou.

8- Ádria Nogueira - Asalp

Ádria Nogueira, “Rainha da ASALP”, confessou que para atrair boas energias e tudo dar certo em sua apresentação ela iniciou um “mini ritual” de três dias tomando banho de ervas.

“A minha também também já colocou no meu esplendor um troço abençoado da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, complementou a candidata que se diz muito religiosa.

9- Janaína Ferreira - Tuna Luso

Janaína, candidata que irá competir pela Tino Luso, afirmou que possui uma única superstição, que surgiu desde quando começou a fazer balé: antes de entrar no palco, tocar o chão do Hangar e pedir permissão para dançar.

“Também vou fazer a minha oração de sempre para pedir que eles me deixem dançar bem, dançar em paz. Irei colocar o meu tercinho na minha fantasia”, revelou a jovem.

10- Rayane Furtado - Paysandu

A “Rainha do Payandu”, Rayane, disse que não é supersticiosa, e que acredita que Deus “reserva para cada um de nós algo especial”.

“Vou entrar com a minha fé e a minha coragem, ousadia, que Deus me deu”, complementou a candidata.

11 - Aline Carla - Guará Acqua Park

A representante do Guará Acqua Park, Aline Carla, disse que irá levar uma pedra ametista que sempre traz proteção à ela. “Irei fazer as minhas orações, pedi para Deus em primeiro lugar porque, Ele mais que ninguém dá proteção”, afirmou.

12- Erica Venise - Bancrévea

A “Rainha do Bancrévea”, Erica Venise, contou que irá fazer as orações que costuma fazer antes de enfrentar momentos desafiadores e irá pisar com o pé direito tanto na escada quanto no palco na hora de entrar para realizar a sua apresentação.

"Vou trazer um terço que foi benzido em uma igreja. Eu sou muito devota de Nossa Senhora de Nazaré. Eu era criancinha de ficar conversando com a imagem dela”, disse emocionada.

13 - Isadora Andrade - Assembleia Paraense

Isadora Andrade, “Rainha da Assembleia Paraense”, disse que usará como uma das maiores “simpatias” uma boa oração, conversando intimamente com Deus.

“Eu tive que tirar a minha fitinha do Círio, mas ando com ela na minha bolsa e vou trazer para cá”, revelou a candidata.

14- Giovanna Picanço - Grêmio Literário e Recreativo Português

Giovanna, “Rainha do Grêmio”, afirmou que tratará para o Hangar um artigo de alto valor sentimental: um terço dado pela bisavó.

“Eu tenho uma história com ela, que a bisa profetizou aos meus 15 anos que eu deveria ser Rainha das Rainhas, quando eu estava participando de outro concurso. Vou pregar na minha fantasia”, disse a candidata.