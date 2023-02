Rainha das Rainhas 2023: rainhas de anos anteriores relembram experiências com o concurso em videoca

O Rainha das Rainhas chega a sua 75ª edição com mais uma novidade: o videocast “Chá com as Rainhas”, série que convida vencedoras do maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia para um bate-papo. O videocast estreou na quinta-feira (9), e neste sábado (11) vai ao ar o terceiro episódio, com a participação da última rainha a ser coroada, a jovem Juliane Santos, Rainha das Rainhas 2020, pela Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa do Pará (Asalp). Quem comanda o programa é o jornalista Fernando Araújo.

A primeira temporada do “Chá com as Rainhas” possui três episódios e reúne cinco rainhas, de anos e décadas diferentes, para uma conversa sobre a experiência de participar do Rainha das Rainhas. As participantes vão revelar como foi a preparação, a emoção de conquistar o título, o que mudou daquele tempo para os dias de hoje, qual o impacto na vida pessoal e profissional, as oportunidades de trabalho, curiosidades dos bastidores, histórias inéditas e muito mais.

Participaram do primeiro episódio as rainhas Taíze Costa, Rainha das Rainhas de 2004, pelo Clube dos Médicos, e Alane Dias, Rainha das Rainhas de 2018, pelo Grêmio Literário e Recreativo Português. Quem também passou pelo videocast, no segundo “ep”, foram as rainhas Thalita Maués, Rainha das Rainhas 2012, pelo Grêmio Literário e Recreativo Português, e Clícia Lima, Rainha Das Rainhas 2017, pelo Paysandu Sport Club.

Os três episódios da primeira temporada do vídeocast "Chá com as Rainhas” ficarão disponíveis no LibPlay, plataforma de conteúdo multimídia de OLiberal.com. Também podem ser encontrados na página especial do concurso, no endereço oliberal.com/rainhas, e no canal de OLiberal.com no YouTube.

"Vejo o concurso como um patrimônio do nosso carnaval"

O "Chá com as Rainhas" será apresentado pelo jornalista paraense Fernando Araújo. Com vasta experiência em apresentação de TV e fá do concurso, Fernando comemora o convite para integrar o projeto.

"Eu fiquei muito contente com o convite de participar porque eu acompanho o Rainhas desde a década de 90. Tradicionalmente, eu e a minha família assistíamos o concurso pela televisão, algumas vezes eu assisti ao vivo, então eu acompanhei toda essa transformação do concurso até aqui. É muito bacana essa oportunidade de apresentar um videocast desse conversando com pessoas que fizeram história no concurso", afirma.

O jornalista avalia que as novas mídias fortalecem a participação do público e o sucesso do Rainha das Rainhas. "O concurso é feito hoje com a participação do público. O público participa através da internet, as pessoas têm acesso a outras informações, inclusive bastidores, que antes não era possível. Essa é uma grande transformação. Hoje o concurso é transmitido para o mundo através das plataformas do O Liberal, então acaba que é da cultura paraense, mas o mundo todo tem acesso", ressalta Fernado Araújo.

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.