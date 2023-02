Rainha das Rainhas 2023: Baladeros anima o 75º concurso de beleza e fantasia

Após o sorteio da ordem das candidatas, a noite do Rainha das Rainhas segue com uma programação musical no estilo. A banda Baladeros já entrou no palco por volta das 23h, deste sábado (11), com uma mistura de axé, sertanejo e hits de carnaval. O público receptivo espera atento para escutar os sucessos autorais.

Para o vocalista da banda, Fábio Baladeros, é contagiante poder cantar pela primeira vez no palco de um dos maiores concursos de beleza e fantasia mais tradicionais Carnaval brasileiro.

“A gente recebeu o convite com muita honra. Será um momento muito especial para gente com esse retorno do rainhas depois dessa pausa de dois anos. É uma maravilha estar com vocês”, disse o vocalista da banda.

Quem curtiu a movimentação foi a empresária Marluce Garcia. Ela estava na expectativa pelo show e acompanhar o bastidor do desfile. “É uma emoção estar no Rainha das Rainhas e ao lado de pessoas incríveis. Eu estou gostando da movimentação, das músicas e empolgada pelo o que está por vir”, falou animada.

O Rainha das Rainhas 2023 tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.