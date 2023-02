Rainha das Rainhas 2023: estilistas do concurso apostam em fantasias ousadas e efeitos tecnológicos

Cores quentes, efeitos tecnológicos e temáticas nunca abordadas… Esses são algumas das novidades que os estilistas das candidatas do Rainha das Rainhas 2023 vão trazer para a passarela do concurso de beleza, que está sendo realizado na noite deste sábado (11), no Hangar Centro de Convenções.

VEJA MAIS

Zandro Gurjão, modista das candidatas do Guará Acqua Park, Iate Clube de Santarém e Clube dos Advogados, promete trazer muitos recursos tecnológicos que vão surpreender os jurados do “Rainhas”.

“Mandamos buscar coisas que ainda não tinham sido vistas. Quando chegou na fase de mecanismo, malabarismo, a gente achava que precisava mesclar com coisas novas. Então, a gente está buscando essa novidade”, afirmou o estilista.

Já Karlos Amilcar decidiu apostar em trazer as surpresas nos temas das fantasias das candidatas do Cassazum e Grêmio Literário e Recreativo Português. Ele adiantou, que em ambas as “Rainhas”, o público poderá encontrar vestimentas luxuosas. Em uma delas, o modista adianta dando um “pequeno spoiler”, encontrará duas faces.

"Quero elogiar as fantasias que estão aqui porque são todas fantásticas. É muito bacana ser competitivo e dessa forma está sendo muito legal”, enalteceu Amilcar.

As apostas de André Chagas com as candidatas do Asalp e do Bancrévea são mais ousadas. “Eu pensei em cores quentes de acordo com o tema que será apresentado. Também quero mostrar algo grandioso”, declarou o estilista.