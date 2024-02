Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, compartilha vídeo do nascimento de Luna e emociona internautas

Mirella Santos, digital influencer e uma das Gêmeas Lacração, emocionou os seguidores ao publicar o vídeo do nascimento da filha, Luna. A bebê nasceu no dia 7 de fevereiro deste ano. O marido, Gabriel Farias, e a irmã de Mirella, Mariely Santos, acompanharam o parto.

“O dia mais feliz da nossa vida”, escreveram Mirella e Gabriel na legenda. O nascimento de Luna foi anunciado algumas horas após sua chegada nas redes sociais. Mirella disse que a filha é “um presente enviado do céu”. Confira abaixo.

No vídeo, é possível observar Mirella, Mariely e Gabriel no hospital. A mãe de Luna recebe apoio da família e de profissionais durante contrações e atividades para relaxamento. No momento do nascimento, Mirella está amparada por Mariely e é Gabriel quem corta o cordão umbilical da bebê.

Luna, filha de Mirella Santos e Gabriel Farias, nasceu no dia 7 de fevereiro deste ano (Reprodução / Instagram)

“Que vontade de chorar de emoção, essa música também perfeita! Você é uma boneca linda, Luninha”, escreveu Tainá Costa. “Chorei tudo de novo”, disse Mariely Santos. “Meu Deus, que momento lindo”, falou uma internauta. “Que coisa linda, como não se emocionar assistindo?”, questionou uma seguidora.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)